Potencialidades da economia azul amanhã na Francisco Franco

'Do Mar ao Turismo: potencialidades da economia azul e contributos para o Turismo' é o tema da conferência que a directora Regional do Mar, Mafalda Freitas, profere esta terça-feira, a partir das 10 horas, na Sala 408, da Escola Secundária de Francisco Franco.

Com público alvo os alunos do curso profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, a palestra surge no âmbito das disciplinas de Técnicas de Acolhimento e Animação e Ambiente e Desenvolvimento Rural e do projeto Escola Azul.

A conferência é organizada pelos professores André Chaves, Roberto Fernandes e Helena Camacho.