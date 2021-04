'Pensar em tempo de Pandemia' na 'Francisco Franco'

'Pensar em tempo de pandemia' é o tema da VII Semana da Economia e Gestão, que irá decorrer na Escola Secundária de Francisco Franco, entre 12 e 16 de Abril, numa organização dos docentes de Economia e Contabilidade do estabelecimento de ensino.

Devido à pandemia, quatro conferências serão em formato on-line e três presenciais.

A VII Semana da Economia e Gestão abre, no dia 12 Abril, pelas 10 horas, com a conferência on-line 'O novo equilíbrio económico mundial no período pós-COVID', pelo professor da Universidade Católica Portuguesa, João César das Neves.

Na terça-feira, dia 13 de Abril, as conferências 'Os nómadas digitais', dinamizadas pela Startup Madeira e 'Uma Visão Empresarial', a cargo de Gregório Mourinho, director geral da Previsão Dinâmica, decorrem presencialmente, a partir das 10 horas. na sala de sessões.

Também em formato presencial, se realiza a conferência de quarta-feira, dia 14 de Abril, intitulada 'O CINM – Uma alternativa viável em tempo de crise económica e social?', com a presença de Roy Garibaldi, administrador executivo da SDM; Tânia Castro, directora geral da TPMC e Francisco Costa, ex-presidente do Conselho de Administração da SDM.

Na manhã de quinta-feira, em formato on-line, haverá três testemunhos de jovens madeirenses no estrangeiro: Margarida Gomes, da KraftHeinz, Reino Unido; Mariana Marques, do Fundo de Pensões, Reino Unido e Laura Ferreira, da Nestlé, Suíça.

A VII Semana da Economia e Gestão termina com as comunicações à distância de Sara Cerdas, deputada no Parlamento Europeu e de Catarina Monteiro Pires, professora da Faculdade de Direito de Lisboa, que falarão, respectivamente, de 'A pandemia – um desafio para a EU' e de 'O Impacto do COVID nos contratos'.