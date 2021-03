2.200 alunos da Francisco Franco fazem teste à Covid-19

Mais de 2200 alunos da Escola Secundária de Francisco Franco vão ser chamados para a realização de testes rápidos de antigénio (TRAG), na próxima segunda-feira, 5 de Abril, no Pavilhão da escola, no âmbito do reforço de protecção da Saúde Pública na comunidade escolar.

Os alunos das mais de 100 turmas serão devidamente distribuídos ao longo do dia para a realização dos testes e caberá ao director de turma recebê-los e encaminhá-los até ao local da testagem.

Cada aluno deverá fazer-se acompanhar da declaração de consentimento, devidamente preenchida e assinada, bem como do seu documento de identificação.

Os alunos que testaram positivo nos últimos 90 dias à Covid-19 estão dispensados de fazer o teste e de ir à escola, devendo, contudo, informar o Diretor de Turma.