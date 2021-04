Sporting tropeça (1-1) contra o Famalicão de Ivo Vieira

O Sporting empatou esta noite (1-1), no Estádio de Alvalade, frente ao Famalicão, equipa orientada pelo treinador madeirense, Ivo Vieira.

Os leões, que somaram o segundo empate consecutivo para o campeonato depois do tropeção em Moreira de Cónegos, até se adiantaram no marcador por intermédio do melhor marcado da equipa, o inevitável Pedro Gonçalves, aos 25 minutos, mas logo de seguida o avançado brasileiro Anderson (27') deixou tudo igual e acabou por fixar o resultado final ainda no primeiro tempo.

Fruto deste empate, a formação orientada por Rúben Amorim vê os rivais se aproximarem do topo da tabela classificativa. O FC Porto está agora a seis pontos da liderança, enquanto o Benfica está a nove.