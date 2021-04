Sporting 'relança' FC Porto e Benfica na luta pelo título

O líder Sporting somou hoje o segundo empate seguido na I Liga de futebol, desta vez em casa perante o Famalicão (1-1) e 'relançou' FC Porto e também Benfica na luta pelo título, na 26.ª jornada.

No encontro que fechou a ronda, tal como já tinha acontecido no último fim de semana, a jovem equipa de Rúben Amorim não aguentou o 'peso' da pressão e voltou a 'autorizar' a aproximação dos seus dois principais rivais, com o FC Porto a aparecer agora no segundo posto a seis pontos dos 'leões' e o Benfica no terceiro a nove.

No sábado, os 'dragões' venceram em Tondela, por 2-0, e os 'encarnados' golearam o Paços de Ferreira, na Mata Real, por 5-0.

Pela segunda jornada seguida, o Sporting voltou a ser o grande derrotado da ronda, mas desta vez teve a companhia do Sporting de Braga, que também empatou (1-1) na receção ao Belenenses SAD e ficou mais longe do acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Pedro Gonçalves ainda colocou o Sporting em vantagem na partida, aos 25 minutos, igualando o suíço Seferovic (Benfica) na lista dos melhores marcadores da I Liga, com 16 golos, mas o Famalicão reagiu de seguida, aos 27, pelo avançado brasileiro Anderson.

Este ano na luta pela manutenção, o Famalicão continua sem perder desde a chegada do Ivo Vieira, o terceiro treinador da época, que leva duas vitórias e dois empates, e ocupa o 13.º posto com 27 pontos, cinco acima dos lugares de despromoção direta.

No Minho, o Sporting de Braga fez igual frente ao Belenenses SAD, resultado que atrasa os 'arsenalistas' na luta pelo regresso à 'Champions'.