Ronaldo em branco na vitória da Juventus

A Juventus consolidou o terceiro lugar na Liga italiana ao vencer esta tarde do Génova por 3-1, numa partida onde o avançado madeirense Cristiano Ronaldo veio a ficar em 'branco'.

Um triunfo mais que justo para os campeões italianos e que começou a ser construído na primeira parte com o golo de Dejan Kulusevski, logo aos cinco minutos e após um belo cruzamento de CR7. Já o segundo tento veio a ser da autoria de Alvaro Morata ao minuto 22, enquanto Weston McKennie fez o terceiro, à passagem do minuto 70.

Quanto ao Génova aponto o seu golo de honra ao minuto 49 por intermédio de Gianluca Scamacca.

Com esta vitória a 'Juve' ocupa o terceiro lugar com 62c pontos, menos um que o AC Milan que está no segundo posto e menos 12 que o líder Inter, que esta tarde venceu o Cabliaria pela margem mínima (1-0).