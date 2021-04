Defesa da Juventus Bonucci testa positivo no regresso da seleçcão italiana

O futebolista Leonardo Bonucci, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, testou positivo ao novo coronavírus depois de voltar dos compromissos da seleção de Itália, que teve vários testes positivos na quarta-feira, revelou hoje o clube de Turim.

"O jogador foi colocado em isolamento na sua casa", adiantou a Juventus, que soma assim mais uma 'baixa' na defesa para o dérbi do próximo sábado da Série A, frente ao Torino, já que o turco Merih Demiral também testou positivo quando estava ao serviço da sua seleção, tendo regressado a Turim num voo médico e estando a cumprir quarentena no hotel da equipa.

Logo após a vitória na Lituânia (2-0), em jogo do grupo C da fase de qualificação europeia para o Mundial2022, na noite de quarta-feira, a Federação Italiana de Futebol anunciou que quatro membros da comitiva tiveram testes com resultado positivo ao coronavírus.

Um deles já havia retornado à Itália no início desta semana, apresentando dor de garganta, e os outros três, presentes na Lituânia, foram imediatamente colocados em confinamento solitário.

A federação transalpina especificou que o último teste coletivo realizado no âmbito do protocolo da UEFA, na segunda-feira, em Sofia, no dia seguinte ao jogo contra a Bulgária (2-0), deu resultados negativos para todo o grupo.