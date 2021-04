Polícia de Nova Iorque apreendeu droga com a marca de Ronaldo

Na passada segunda-feira, as autoridades policiais de Nova Iorque apreenderam 50 kg de cocaína que estavam acondicionados em pacotes com o logótipo CR7, a marca de Cristiano Ronaldo.

De acordo com a Divisão de Narcóticos daquela cidade norte-americada (SNPNYC - Special Narcotics Prosecutor for the City of New York), além da droga, foi também apreendida uma arma carregada e 200 mil dólares em dinheiro.

Da operação levada a cabo pela Divisão de Nova Iorque da DEA (Drug Enforcement Administration) em conjunto com a Polícia local resultou a captura de dois indivíduos, num complexo habitacional de luxo, nas proximidades da 89ª Avenida e da 150ª St. Jamaica, em Queens.

No comunicado divulgado hoje, a polícia nova-iorquina refere que Christopher Jones e Wykim Williams estariam na posse de uma elevada quantia de dinheiro, além da droga, e que possuíam no apartamento vários objectos comummente utilizados no tráfico de estupefacientes em larga escala, incluindo balanças de precisão, sacos de vácuo, máquinas de contar dinheiro, entre outros objectos.

“É chocante encontrar, num apartamento de um grande empreendimento residencial do outro lado da rua, perto de um parque público, um esconderijo de cocaína no valor de 2 milhões de dólares, uma pistola e equipamento de apoio ao tráfico em grande escala”, disse a Procuradora Especial de Estupefacientes Bridget G. Brennan.

Jones e Williams foram constituídos arquidos no passada terça-feira, sendo estabelecida uma fiança de 150 mil dólares para o primeiro, e 250 dólares para o segundo.

Esta não é a primeira vez que os traficantes utilizam a marca de Ronaldo nos pacotes de droga. Em Março do ano passado, a polícia italiana apreendeu 14 quilogramas de cocaína, em Nápoles, cujos pacotes também apresentavam um rótulo ‘CR7’.

Em Dezembro de 2018, a polícia francesa apreendeu, na zona de Marselha, canábis em pacotes com a imagem de Cristiano Ronaldo, uma imagem em que o craque madeirense já vestia a camisola da Juventus.

Mas Ronaldo não é o único astro do futebol a ser alvo dos traficantes. Em Julho de 2016, na Madeira, foram apreeendidos 122 quilos de cocaína com a inscrição ‘Messi’. E outros casos têm sido noticiados pela comunicação social ao longo dos últimos anos.