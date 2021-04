FC Porto tenta primeira vitória fora com ingleses, ainda que em Espanha

O FC Porto procura terça-feira a primeira vitória fora com equipas inglesas nas taças europeias de futebol, à 22.ª tentativa, mas, mesmo que consiga derrotar o Chelsea, ainda não será desta que ganhará em Inglaterra.

Devido às restrições impostas pelas autoridades britânicas relacionadas com a pandemia da covid-19, a UEFA determinou que os dois duelos dos quartos de final da Liga dos Campeões se realizassem no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Assim, é só na 'teoria' que os 'dragões' vão jogar na terça-feira como visitados, como também só no 'papel' é que, na quarta-feira, foram anfitriões dos 'blues', que se impuseram por 2-0, com tentos de Mason Mount (32 minutos) e Ben Chilwell (85).

Para efeitos estatísticos, o jogo da segunda mão dos 'quartos' será, ainda assim, na casa do Chelsea e, revisitando a história, a mesma indica que, em 21 visitas a clubes ingleses, o FC Porto não conseguiu mais do que três igualdades, todas na 'Champions'.

Os 'dragões' conseguiram 'empatar' duas vezes o Manchester United - a um golo em 2003/04, rumo ao segundo título europeu, e a dois em 2008/09, numa eliminatória que Cristiano Ronaldo resolveria no Dragão (0-1) - e uma o Liverpool (0-0 em 2017/18), após um 0-5 caseiro.

De resto, os 'dragões' acumularam derrotas, num total de 18, a últimas das quais já na presente temporada, no jogo de estreia no Grupo C da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, onde o Manchester City se impôs por 3-1.

Após sete jogos e mais de 640 minutos sem conseguir sequer qualquer golo em solo inglês, o conjunto 'azul e branco' ainda se adiantou no marcador, graças a um golo do internacional colombiano Luis Díaz, apontado logo aos 14 minutos.

Mas, os comandados do catalão Pep Guardiola restabeleceram igualdade aos 20 minutos, num penálti do argentino Agüero, e marcaram mais dois tentos na segunda parte, pelo alemão Gündogan, aos 65, de livre direto, e o espanhol Ferrán Torres, aos 73.

Face ao Chelsea, o embate de terça-feira será já o quinto, sempre na 'Champions', e os quatro primeiros terminaram com outras tantas vitórias dos londrinos, em três ocasiões comandados pelo treinador português José Mourinho, que rumou aos 'blues' após conduzir os 'azuis e brancos' ao título em 2003/04.

Os ingleses, comandados pelo 'special one' venceram por 3-1 em 2004/05, na fase de grupos, e por 2-1 em 2006/07, após 1-1 nas Antas, nos 'oitavos', e, sob o comando do 'happy one', na segunda passagem pelo clube, por 2-0 em 2015/16, também na fase de grupos.

Pelo meio, o Chelsea, comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, ganhou por 1-0 em 2009/10, também na fase de grupos.

Em Inglaterra, o FC Porto foi derrotado, no total, por nove equipas, sendo que, além do recordista Chelsea (quatro triunfos), também venceram mais do que uma vez os 'dragões' o Arsenal e o Liverpool (ambos três) e o City e o United (ambos duas).

Os 'dragões', que somam 11 golos marcados, contra 54 sofridos, também perderam uma vez com Newcastle, na primeira visita, em 1969/70 (0-1 na segunda mão da segunda eliminatória da Taça das Cidades com Feira), Wolverhampton, Tottenham e Leicester.

O encontro entre Chelsea e FC Porto, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, de novo no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

- Os 21 jogos do FC Porto no reduto de clubes ingleses:Época Prova Adversário Resultados (marcadores do FC Porto)2020/21 LC/FG Manchester City D 1-3 (Luis Díaz)2018/19 LC/QF Liverpool D 0-22017/18 LC/OF Liverpool E 0-02016/17 LC/FG Leicester D 0-12015/16 LC/FG Chelsea D 0-22011/12 LE/16a Manchester City D 0-42009/10 LC/OF Arsenal D 0-5 LC/FG Chelsea D 0-12008/09 LC/QF Manchester United E 2-2 (Cristián Rodríguez, Mariano González) LC/FG Arsenal D 0-42007/08 LC/FG Liverpool D 1-4 (Lisandro López)2006/07 LC/OF Chelsea D 1-2 (Ricardo Quaresma) LC/FG Arsenal D 0-22004/05 LC/FG Chelsea D 1-3 (McCarthy)2003/04 LC/OF Manchester United E 1-1 (Costinha)2000/01 TU/QF Liverpool D 0-21996/97 LC/QF Manchester United D 0-41991/92 TT/2 Tottenham D 1-3 (Kostadinov)1977/78 TT/2 Manchester United D 2-5 (Seninho 2)1974/75 TU/1 Wolverhampton D 1-3 (Cubillas)1969/70 TCF/2 Newcastle D 0-1- Balanço:Jogos: 21. Vitórias: Zero. Empates: 3. Derrotas: 18. Golos marcados: 11. Golos sofridos: 54.