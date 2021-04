PSD/M confirma candidatos e acredita na vitória

Os nomes que o DIÁRIO havia avançado para encabeçar as listas do PSD/M às Autárquicas estão já validados pela Comissão Política do partido, numa reunião que decorreu no final desta sexta-feira, cujas conclusões foram divulgadas pelo Secretário-geral do PSD/M, José Prada.

Pedro Coelho (Câmara de Lobos), Carlos Teles (Calheta), João Paulo Marques Luís (Santana), José António Garcês (São Vicente), Brício Araújo (Santa Cruz), Norberto Maciel (Machico), Nuno Batista (Porto Santo), Marco Gonçalves (Porto Moniz), Gualberto Fernandes (Ponta do Sol), Pedro Calado (Funchal) e Ricardo Nascimento (Ribeira Brava) são os candidatos que o partido da Rua dos Netos considera serem capazes de vencer as próximas eleições Autárquicas.

José Prada enalteceu a disponibilidade de todos os que abraçam este desafio político, referindo que os candidatos ora formalmente aprovados “reúnem o perfil previamente definido para enfrentar, com sucesso, as próximas Eleições Autárquicas, sendo candidatos que primam pelo seu elevado espírito de missão e de serviço às populações, pela sua competência e preparação técnica e pelo seu compromisso diariamente afirmado em prol do PSD/M, dos Madeirenses e do futuro da Região.

Vencer o maior número de Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia é o objectivo do PSD/M, seja através de lista própria ou em Coligação, conforme deixou claro o Secretário-geral do PSD/M, que reafirmou, no fim desta reunião, que a Região, entendida nos seus onze concelhos, “carece de ser liderada pelos princípios da Social-democracia, de modo a que, nos concelhos actualmente governados pela oposição, seja reposta a qualidade de vida, a segurança e o desenvolvimento que as populações ambicionam e legitimamente merecem”.

Quando questionado sobre a coligação com o CDS e em que concelhos tal iria acontecer, José Prada fez saber que a seu tempo o presidente do partido, Miguel Albuquerque, mandatado pela comissão política para o efeito, iria dar conta desses acordos. Ainda assim, conforme já tem sido dito pelos líderes das duas forças políticas, a aliança terá lugar nos concelhos onde ambos os partidos são oposição.

Em São Vicente, Garcês é cabeça-de-lista pelo PSD, deixando grupo Unidos por São Vicente e na Ribeira Brava, o PSD apoia o movimento de Ricardo Nascimento.