Ex-autarca do PSD apela ao adiamento da retoma das aulas do 3º Ciclo em Machico

Devido ao Risco Muito Elevado de Covid-19 que se verifica no Concelho de Machico, e ao facto de amanhã, dia 12, estar previsto o regresso às aulas para os alunos do 3º ciclo, quando estes só serão testados na quarta-feira, dia 14 de Abril, António de Nóbrega, ex-vereador do PSD na Câmara de Machico recorreu às redes sociais para apelar ao adiamento da retoma das aulas presenciais até que todos os alunos sejam previamente testados.

“Não seria mais prudente continuar as aulas à distância mais três dias e só depois da testarem todos, iniciar as aulas?”, questiona o antigo autarca, num post publicado hoje na página pessoal do Facebook.

O autarca que recentemente desvinculou-se do PSD, pede cautela para evitar perigos desnecessários.

Entende que avançar com o regresso à escola no actual contexto pandémico que coloca Machico ‘no vermelho’ e arriscar “podermos estar a contribuir para piorar as coisas. Sou leigo na matéria, não sou especialista mas esta é a minha opinião”, avisa.