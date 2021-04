"Foi um exigente e árduo mandato", diz Idalino Vasconcelos

"Foi um exigente e árduo mandato", diz o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, na sua página de Facebook, sobre o mandato que está quase a terminar.

O autarca refere que, ao longo dos últimos anos, foram criadas condições para tornar aquele município "bem melhor" do que aquele que encontrou aquando da sua tomada de posse.

"Pagamos dívidas, resolvemos contenciosos, adquirimos o prédio da Câmara, levamos em conjunto o Porto Santo a Reserva da Biosfera, reforçamos o apoio financeiro à Junta de Freguesia e devolvemos a credibilidade da Câmara, e muito mais, em pouco mais de três anos", afirma, acrescentando que irá continuar a trabalhar nos últimos seis meses do mandato.

Porque "o Porto Santo não pode andar para trás", sublinha que "o Partido Social Democrata tem todas as condições, nas próximas eleições autárquicas, para dar continuidade a este projecto.

"Acredito que o projecto social-democrata é aquele que confere mais credibilidade e mais desenvolvimento, hoje e no futuro", sustenta.

Além disso, diz que o candidato do Partido Social Democrata já está escolhido, Nuno Batista, pode contar consigo e com a sua equipa, nos próximos meses, "para levar este projecto social democrata à vitória nas próximas eleições".

"A nossa terra precisa de dar continuidade ao desenvolvimento que só o PSD consegue colocar no terreno, sem fantasias e fantasmas, mas acima de tudo com discurso positivo e verdadeiro, para as pessoas e com as pessoas. Por isso apelo à mobilização de todos os militantes e simpatizantes para o projecto autárquico que irá ser apresentado, liderado pelo Nuno", salienta.

Por fim, Idalino Vasconcelos reforça que "o contributo individual de todos será fundamental" para a eleição do candidato à presidência da Câmara Municipal e aos restantes órgãos.