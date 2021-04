Luís Vasconcelos venceu 2.º Torneio FIFA21 – Cidade do Funchal

Realizou-se hoje a final do 2.º Torneio FIFA21 – Cidade do Funchal, um dos campeonatos virtuais que a autarquia do Funchal organizou durante os meses de Março e Abril, e que teve como grande vencedor o jovem Luís Vasconcelos.

O torneio contou com um total de 88 inscritos de vários concelhos da Região. Os dois finalistas foram Luís Vasconcelos (Funchal) e Cristiano Rocha (Câmara de Lobos), numa final muito bem disputada, vencida pelo funchalense. A final do 2.º Campeonato Virtual Rali – Cidade do Funchal decorre no próximo fim-de-semana.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, acompanharam a final do 2º Torneio FIFA21 – Cidade do Funchal, no Ginásio Municipal de São Martinho.

O autarca refere que “a CMF procurou, desde a primeira hora, mesmo num contexto de pandemia, dar uma resposta para minimizar o confinamento domiciliário que a população estava a enfrentar, oferecendo uma oferta desportiva complementar, de forma a manter viva a competição saudável".

"Depois do sucesso desta aposta inovadora no ano passado, e subsistindo o confinamento, estavam reunidas as condições para avançarmos com a 2ª edição este ano. Estas competições foram um grande exemplo da forma como o desporto também se pode adaptar e permitir que as pessoas continuem a socializar, mesmo que à distância", sustenta.

A Câmara Municipal do Funchal organiza os torneios virtuais 2021 em parceria com a Weaver Gaming, sendo o 2.º Torneio FIFA21 – Cidade do Funchal apadrinhado pelos craques madeirenses Edgar Costa, do Clube Sport Marítimo, e Rúben Micael, do Clube Desportivo Nacional.

A autarquia irá, por sua vez, organizar posteriormente uma cerimónia de entrega de prémios, sendo que, no caso do futebol, serão atribuídos prémios aos finalistas e sorteadas, entre todos os participantes, duas camisolas de jogo, cada qual autografada por um padrinho.