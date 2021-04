Albuquerque surpreendido com tão poucos alunos infectados

Com menos de uma dezena de alunos infectados entre os cerca de 10 mil que foram esta semana sujeitos a teste rápido de antigénio, o presidente do Governo Regional confessou ter ficado surpreendido com tão poucos casos positivos entre os alunos do 3º Ciclo e Secundário testados.

“Os resultados dos alunos têm sido surpreendentemente positivos até agora”, sublinhou esta tarde, durante a visita ao Centro de Vacinação do Funchal. Para Miguel Albuquerque foi “uma grata surpresa termos tão poucos alunos infectados”, referindo-se há menos de dezena de casos identificados entre os cerca de 10 mil testes rápidos realizados junto da comunidade estudantil.

Na próxima semana, até quarta-feira, serão testados os restantes alunos, muitos dos quais farão o teste já depois da retoma das aulas presenciais. Tal como já havia acontecido esta semana.

“Nada dramático”, concluiu, desvalorizando assim o facto de muitos alguns regressarem à escola antes de serem sujeitos à testagem. Albuquerque alega que “era impossível fazer essa testagem rápida” a todos os alunos antes da retoma das aulas presenciais, mas sente-se tranquilo com os ‘bons’ resultados já obtidos entre os mais jovens.