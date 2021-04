CMF deu início à 7.ª campanha municipal gratuita de vacinação para animais domésticos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, este sábado, à sua 7.ª campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica para animais domésticos com mais de três meses de idade.

“Em virtude da crise sanitária em curso, a campanha será realizada com fortes medidas de segurança, mas o Município não podia deixar de dar continuidade a este trabalho, na sequência do sucesso que se tem verificado com este projecto e daquilo que as pessoas já estão a contar”, refere o presidente Miguel Silva Gouveia, que acompanhou esta manhã, na Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, o começo do processo.

As seis primeiras campanhas, que além da vacinação, incluíram a identificação com microchip, o registo no SIAC, a desparasitação interna (contra lombrigas e ténias) e o respetivo licenciamento na junta de freguesia (quando aplicável), percorreram todas as freguesias do concelho e permitiram vacinar, até hoje, um total de 3170 animais domésticos, não apresentando quaisquer custos para os seus detentores.

A campanha deste ano arrancou esta manhã na freguesia do Imaculado Coração de Maria e prossegue à tarde em São Pedro. Na próxima quarta-feira, dia 14 de Abril, os trabalhos continuam em São Gonçalo e, no próximo sábado, dia 17 de Abril, em Santa Luzia e São Roque.

Refira-se que a campanha se destina aos animais dos residentes de cada freguesia e, de modo a não haver aglomerados de pessoas e animais, devem ser efetuadas marcações horárias no ato da inscrição com a própria Junta.