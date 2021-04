Albuquerque recusa comentar ‘aflição’ do Marítimo e Nacional

O presidente do Governo Regional recusa comentar os lugares de despromoção ocupados pelos dois ‘emblemas’ da Região na Liga Portuguesa de Futebol.

Confrontado com a posição ‘no rabo da lancha’ de Nacional e Marítimo, isolados nos dois últimos lugares da classificação, quando já só faltam 9 jornadas para o fim do campeonato, o presidente do Governo Regional evitou comentar o possível descalabro dos clubes madeirenses. “Não” foi a resposta dada por Miguel Albuquerque à pergunta se queria comentar a péssima prestação dos dois clubes madeirenses.