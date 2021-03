Albuquerque pede para Nascimento não ligar aos 'ciúmes' dos colegas

Miguel Albuquerque afirmou há instantes que Ricardo Nascimento não deve ficar preocupado com as críticas que lhe são dirigidas aconselhando o autarca a seguir com a dinâmica tem vindo a ter no município da Ribeira Brava.

O presidente do Governo Regional dava cobertura ao autarca ribeira-bravense por este ter lamentado existir algum ciúme de colegas que apontam que a sua autarquia regista vários contratos-programa entre o município e o Governo Regional.

Ricardo Nascimento chegou mesmo a dizer não ser “surdo”atacando aqueles que criticam o volume verbas ou de outros apoios que não chegam a outras Câmaras.

Embora não mencionado para quem era dirigido o recado, por várias vezes a edil ponta-solense, Célia Pessegueiro, eleita pelo Partido Socialista, tem atirado ‘farpas’ aos critérios adoptados pelo governo madeirense apontado a Ribeira Brava e também a Calheta como os mais beneficiados.

Ora, Nascimento disse que o seu executivo tem recorrido e usado “todos os tostões do quadro comunitário” de apoio ao desenvolvimento rural para concretizar nomeadamente três empreitadas, uma das quais o Espaço do Artesão, um investimento que acaba de ser inaugurado: “Enquanto criticam vamos concretizando obras”, atirou, elogiando depois a postura do Governo de Albuquerque e o apoio da ADRAMA que comparticipou a empreitada que teve um custo global de 170 mil euros.