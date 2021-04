PSD destaca investimento do Governo Regional em Santa Cruz

O grupo parlamentar do PSD destacou, hoje, mais um investimento do Governo Regional no concelho de Santa Cruz, neste caso no sector da educação: a pavimentação e cobertura do Polidesportivo da Escola Básica do 1º Ciclo com pré-Escolar do Caniço, que se encontra em fase de conclusão.

O deputado Rafael Carvalho salientou que esta é mais uma demonstração de que o Governo Regional “está empenhado em fazer obra em todos os concelhos”, independentemente da cor politica de quem está na câmara.

É também, segundo o deputado, uma clara resposta à solicitação dos vários encarregados de educação e docentes para a melhoria das condições de funcionamento da escola e o reconhecimento do Governo Regional a todo o corpo decente, não docente e aos mais de 300 alunos daquele estabelecimento escolar.

Trata-se, segundo o deputado, de um investimento na ordem dos 345 mil euros, que garantirá maior segurança e conforto para toda comunidade escolar, em particular na prática desportiva.

O deputado realçou, ainda, que esta obra consta dos orçamentos do Município de Santa Cruz desde 2019. Contudo, apesar das promessas e apesar de orçamentada, a Câmara “não cumpriu essa promessa e foi o Governo Regional que, vendo a necessidade de criar melhores condições de conforto às crianças, avançou, e, como podemos constatar, a obra está praticamente concluída”.

Rafael Carvalho conclui, assim, que “Santa Cruz necessita de alguém que possa honrar os seus compromissos e melhorar as condições de vida dos seus residentes”.