Helicóptero da Nasa pronto para o primeiro voo em Marte na segunda-feira

O helicóptero da Nasa em Marte, Ingenuity, fez rodar as hélices pela primeira vez, durante um teste, antes do voo previsto para a noite de domingo para segunda-feira, o primeiro de um engenho motorizado noutro planeta.

"O helicóptero vai bem, está e boa saúde", declarou Tim Canham, responsável pelas operações do Ingenuity, durante uma conferência de imprensa realizada sexta-feira.

"Na noite passada (...) fizemos rodas as hélices muito lentamente e prudentemente", anunciou.

O momento foi capturado pelo robô Perseverance, situado a poucos metros de distância e a bordo do qual o helicóptero foi transportado depois da aterragem em Marte a 18 de fevereiro.

A Nasa publicou um vídeo muito breve do engenho, que se parece mais com um grande drone -- com as hélices a rodar.

O primeiro voo será na segunda-feira às 02:54 TMG (03:54 em Lisboa), anunciou a agência espacial norte-americana.

Os primeiros dados deverão chegar a terra na segunda-feira pelas 08:15 TMG (mais uma hora em Lisboa).

Uma transmissão em direto das equioas da Nasa a analisarem os primeiros dados estará visível no site da agência espacial.

O primeiro voo durará 40 segundos no total e o helecóptero elevar-se-á apenas na vertical, antes de pairar.

"Vamos descolar, subir até três metros de altura, pilotar na direção do veículo, tirar uma foto e depois descemos", descreveu Tim Canham.

A Nasa prevê até cinco voos, de dificuldade crescente, no período de um mês.

Um último teste das hélices deve ser realizado hoje, desta vez "em plena força", precisou MiMi Aung, chefe do projeto do helicóptero no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da Nasa.

Subir no ar marciano é um desafio, porque é de uma densidade equivalente a apenas 1% da atmosfera terrestre.