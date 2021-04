PSD considera medidas do Governo Regional "essenciais para uma escola segura"

O grupo parlamentar do PSD Madeira deslocou-se, hoje, dia 6 de Abril, ao pavilhão da Escola Jaime Moniz, para acompanhar o processo de testagem aos alunos.

Na ocasião, a deputada Sónia Silva sublinhou a importância das medidas adoptadas pelo Governo Regional, no sentido de garantir "uma escola segura".

"Esta é mais uma medida do Governo Regional para assegurar o funcionamento e o ensino presencial, contribuindo para um retorno à escola com maior segurança, não só para os alunos, como para os pais e professores e restante pessoal educativo”

Na semana em que arrancou a testagem de todos os alunos do 2º e 3º ciclo e do ensino secundário, bem como a 2º fase de vacinação dos professores e funcionários das escolas, a deputada realçou que “o regresso ao ensino presencial é desejável e fundamental para todos e, nesse sentido, os processos de vacinação de professores e funcionários e a testagem dos alunos são cruciais para um verdeiro clima de confiança no sistema educativo regional”.

Por outro lado, vincou que “todo este processo tem vindo a ser preparado desde Março, com reuniões entre a tutela e as direcções das escolas".

“Para além destes dois processos, de testagem e vacinação, as escolas manterão uma apertada vigilância, devendo, os envolvidos, manter os comportamentos de acordo com as recomendações emanadas pelas autoridades de saúde”, acrescentou.

A deputada lembrou ainda que “a situação pandémica da Região também dependerá da inexistência de comportamentos desviantes, que se não forem evitados, poderão obrigar a rever as actuais medidas” e apelou para que “todos possam contribuir positivamente para uma Escola Segura”.