IL candidata Nuno Morna à Câmara de Santa Cruz

Nuno Morna é o candidato da Iniciativa Libera à Câmara Municipal de Santa Cruz.

O actual vice-coordenador da IL Madeira, foi cabeça de lista nas últimas Eleições Regionais e número três da lista nacional da Iniciativa Liberal nas Eleições Europeias, ambas em 2019, e abraça agora este desafio nestas eleições autárquicas.

O madeirense quer que a sua candidatura seja apoiada em princípios que procurem ter a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar e a sustentabilidade como pedras basilares, refere a IL através de comunicado, salientando que é preciso trabalhar algumas áreas de enorme importância em Santa Cruz, que têm a ver com "população e demografia; território; infra-estruturas; coordenação, planificação e desenvolvimento estratégico, habitação; aprovisionamento e distribuição; emprego; conservação; pólos urbanos; saúde; equidade; ambiente e biodiversidade; poluição; renovação urbana; transportes; design urbano; emergência e protecção civil; construção; águas e saneamento; energia; impostos urbanos; trabalhadores urbanos; serviços municipais; investimento; gestão de recursos; desenvolvimento económico; direitos sociais e laborais; cultura; deveres de cidadania", todas elas interligadas.

“Não esperem daqui uma entrada no folclore do costume. No folclore do ataque soez, da politiquice e do insulto, do dogma torpe, do relacionamento vil e reles. Connosco a política do confronto e do insulto não pega, pois, pelo amor que todos temos que ter a Santa Cruz, terá sempre que ser muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. A nossa postura será sempre de diálogo. De todos ouvir porque não somos donos da verdade" Nuno Morna

Nuno Morna é Técnico de Informação e Comunicações Aeronáuticas, tendo desenvolvido também, ao longo de pouco mais de 30 anos, actividade com actor e encenador, bem como de produtor/promotor cultural.

Durante cerca de dois anos integrou a companhia de teatro brasileira Arte Livre do Brasil, tendo participado no espectáculo “Eva Perón” que se apresentou em Portugal, Espanha e Brasil.

Como promotor e produtor de espectáculos, destacam-se as produções da extinta COM.TEMA (Companhia de Teatro da Madeira) e a programação e produção de sete das edições do Festival Raízes do Atlântico.

Na música foi elemento fundador do grupo Almma, com o qual foi vencedor do Prémio Cultural Fundação Berardo, realizando com ele várias tournées por todo o território nacional.

Durante cerca de 12 anos foi colaborador da RDP e da RTP onde apresentou, realizou e produziu diversos programas.