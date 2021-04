Autarquia de Santa Cruz "tem feito obras nas escolas que seriam da competência do Governo Regional"

"Porque a mentira pública exige resposta pública", a Câmara Municipal de Santa Cruz esclarece, através de uma carta aberta a Miguel Albuquerque, que "tem feito obras nas escolas que seriam da competência do Governo Regional".

Em causa está as declarações do presidente do Governo Regional no debate mensal na Assembleia da Madeira, a propósito da cobertura da Escola da Vargem que foi executada pelo Governo.

"Destacamos, só a título de exemplo, e apenas na escola da Vargem, a substituição integral da canalização de água potável, substituição integral de vãos (leia-se janelas novas), substituição integral de alpendre, essencial para assegurar uma circulação exterior entre edifícios num valor aproximado de 80 mil euros. Relembramos que a nossa competência passa apenas pela manutenção das infraestruturas existentes", refere.

Além disso, revela que "o investimento global no parque escolar do primeiro ciclo das escolas do concelho de Santa Cruz da competência municipal representou um investimento na ordem dos 300 mil euros no último mandato".

Diz ainda que Miguel Albuquerque "mente" quando omite a circunstância de ter sido a autarquia de Santa Cruz a pedir a obra da Vargem ao Governo, "numa reunião na qual o senhor presidente apenas falou de bonecas, no costumeiro desrespeito que tem exercido relativamente ao poder local".

"Depois, para coroar a falta de ética política, ainda fala de alto para dizer que não sabe o que a Câmara de Santa Cruz faz ao dinheiro. Isso era antes, senhor presidente, nos tempos da velha senhora do PSD e da dívida sem fundamento e lei que ainda estamos a pagar", sustenta.

Tendo isto em conta, diz que "este comportamento está dentro da praxis do presidente do Governo, que tem falhado em todos os compromissos que estabeleceu com a Câmara de Santa Cruz, nomeadamente terrenos do Parque Industrial da Cancela e a participação do Governo Regional em obras estruturantes como o Largo da Achada e a Promenade dos Reis Magos, o pagamento do IRS devido a esta autarquia".