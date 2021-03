Pedro Calado admite candidatura à Câmara Municipal do Funchal

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, admitiu hoje, pela primeira vez, uma candidatura à Câmara Municipal do Funchal, mas diz que a decisão ainda não está tomada.

"Essa decisão ainda não está tomada" refere o governante, salientando que "se o partido assim o entender e se for o melhor para a Região e o melhor para a cidade do Funchal, não tenho qualquer problema em encarar isso como um desafio positivo, quer para a CMF, quer para a população".

O governante admitiu a possibilidade de candidatura durante uma visita feita esta manhã, à Escola de São Roque, no Funchal.

Sobre as críticas da oposição de que estas obras do Governo são uma pré-campanha para as Autárquicas, Calado diz que a oposição, sobretudo o PS, tem estado "muito nervoso" que deriva da sua "inacção", lamentando que em vez de fazer uma oposição "construtiva", faça um "trabalho degradante".