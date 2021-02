Vai faltar água em Câmara de Lobos esta sexta-feira

Quinta do Leme, Boa Hora, Fajã, Lourencinha, Palmeira, Ponte dos Frades, Ribeiro Real e Torre. São estes os sítios de Câmara de Lobos que estarão privados de água proveniente da rede na próxima sexta-feira (26 de Fevereiro), numa intervenção que irá durar cerca de cinco horas (entre as 13 e as 18).

Em comunicado, a Águas e Resíduos da Madeira explica que este corte prende-se com a remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos e apela à compreensão de todos os fregueses.