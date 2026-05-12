Campo do Canicense avança para obras

O campo do Grupo Recreativo Cruzado Canicense deverá avançar para obras no primeiro semestre do próximo ano, após vários anos marcados por impasses relacionados com o registo da propriedade e das benfeitorias. A garantia foi deixada pelo secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, durante uma visita às instalações do clube, no Caniço.

Segundo o governante, o Executivo regional pretende lançar ainda este ano a empreitada para a reabilitação integral do relvado sintético e do sistema de drenagem, estruturas que considerou já não estarem em condições adequadas.

“Temos estado agora, nos últimos dois anos, com esta nova direcção do clube a trabalhar nesse sentido. Houve aqui alguns problemas de registo de propriedade e de responsabilidade, de quem é a benfeitoria, de quem é o terreno”, afirmou.

Pedro Rodrigues explicou que o processo relativo aos balneários e restantes instalações de apoio ficará para uma segunda fase, uma vez que ainda decorre o registo das benfeitorias em nome da Região através da Direcção Regional do Património.

Apesar de ainda não existir um valor definido para o investimento, o secretário regional admitiu que os custos poderão depender também da intervenção necessária ao nível da drenagem. A expectativa é que o montante fique fechado até ao final do ano.

Quanto ao prazo de execução, o governante estima que a obra tenha uma duração entre seis e oito meses.

A visita ao campo do Cruzado Canicense contou ainda com a presença de deputados do grupo parlamentar do PSD Madeira.