Crédito à habitação e candidatos do PSD "à força" em destaque nos jornais

Visão:

- “Investigação: A incrível história do ‘Narcos’ em Lisboa”

- “100 anos do PCP: Os fundadores e os novos líderes na sombra”

- “Turismo: O que esperar do verão”

- “Mulheres: 33 visionárias, poderosas e resistentes que nos inspiram”

Sábado:

- “As 100 mulheres mais poderosas do país”

- “Conselhos a Marcelo: Mãe do primeiro-ministro quer escolas fechadas durante um ano”

- “Ângelo Rebelo: A vida agitada do cirurgião plástico das celebridades”

Correio da Manhã:

- “Torres Novas: Lar ilegal esconde morte de idosa”

- “Covid mata voz da marcha do Sporting: Maria José Valério 1933-2021”

- “Doente conta como foi salvo por ivermectina”

- “Duas novas variantes em Portugal mais agressivas”

- “FC Porto-SP Braga (2-3): Vira do Minho no dragão”

- “Benfica: ‘Fundamental conquistar a Taça’, treinador mexe na equipa em jogo com o Estoril”

- “20 anos depois da tragédia: Revolta e dor em Entre-os-Rios”

- “Banco de Portugal alerta: Juros abusivos em empréstimos ‘fáceis’”

- “Mais caro do que Montijo: Aeroporto em Alcochete custa mais 6 mil milhões”

Público:

- “Marcelo condecora todos os militares de Abril até aos 50 anos da revolução”

- “Entre-os-Rios: A tragédia foi há 20 anos, num país distante”

- “Valdis Dombrovskis: Países mais frágeis devem vigiar próximos Orçamentos”

- “Opinião: Costa Andrade escreve sobre a lei da eutanásia. Lei não cumpre Constituição, segundo antigo presidente do TC”

- “Catarina Martins: ‘PS é muito permeável ao poder económico’”

- “Autárquicas: PSD aposta em candidatos ‘fora da caixa’ e entre 55 e 65 anos”

- “Estudo europeu: Zonas rurais com mais jovens sem estudar ou trabalhar”

- “João Pedro Cachopo: Como a pandemia veio transtornar o amor”

Jornal de Notícias:

- “Processo do BES está parado há oito meses”

- “Entre-os-Rios: ‘A queda da ponte tirou-me a juventude’”

- “Autárquicas: PSD admite divisões sobre dez candidatos a câmaras”

- “Metro do Porto: Tribunal de Contas dá luz verde e obras avançam já”

- “Trabalho: Perderam-se quase 80 mil empregos só em janeiro”

- “Porto: Os 21 magníficos que se destacaram no primeiro ano de faculdade”

- “Pandemia: Têxtil e calçado pagam a fatura mais alta dos apoios às famílias”

- “Santa Maria da Feira: Mozelos é o balão de ensaio para testes massivos”

- “Confinamento: Quase 50 mil cafés e restaurantes em risco de fechar”

- “FC Porto 2 – 3 Braga: Guerreiros desarmam dragões”

- “’É fundamental ganhar a Taça’ – Jesus”

- “Liga: Redução para 16 clubes em marcha a partir de 2022”

Inevitável:

- “Autárquicas. Candidatos à força. Anúncio do PSD de recandidaturas de autarcas em exercício apanhou os próprios de surpresa”

- “Dia Mundial da obesidade. Mais de 50% dos portugueses são obesos ou têm excesso de peso. ‘A obesidade é outra pandemia’ – nutricionista Alexandre Fernandes”

- “Reportagem: Vacinas no templo”

- “EUA. Vários estados acabam com restrições e abrem todo o comércio”

- “Brasil. ‘Não há verbas de assistência a brasileiros retidos em Portugal’”

- “Hotéis. Pandemia levou a perdas de 3,27 mil milhões em receitas”

- “Maria José Valério. O adeus da voz leonina que teve a bênção do Papa no casamento”

Diário de Notícias:

- “Altice abre porta de saída a 2 mil trabalhadores”

- “Famílias das vítimas de Entre-os-Rios mostram ‘ao país que há vida depois da tragédia’”

- “Comissão nomeada pelo ministério confirma diagnóstico negro da saúde pública no país”

- “Hotelaria vê com bons olhos certificado de vacinação, mas pede aposta na testagem”

- “Papa no Iraque entre covid e terrorismo”

- “Madrid, a capital dos desafios”

- “Awkwafina: ‘Este dragão feminino tem muito de mim’”

- “Europeus de Atletismo: Portugal aponta às três medalhas no renascimento do meio-fundo”

Negócios:

- “Porque disparou o crédito à habitação em ano de crise. Pandemia mudou perfil e objetivos de quem compra casa”

- “Um terço dos hotéis não sabe se vai abrir”

- “Cinto orçamental da UE aperta em 2023 e é para todos”

- “EDP Renováveis ‘regressa’ a 2008 com 25% do capital disperso em bolsa”

- “Augusto Santos Silva contra protecionismo comercial na Europa”

- “Digitalização não chega para melhorar justiça económica”

- “Aviação: Novo CEO da TAP deve chegar antes de AG de abril”

- “Emprego teve destruição histórica em janeiro”

- “Automóvel: Injex acelera em Famalicão com símbolos das marcas”

Record:

- “FC Porto-SP Braga (2-3): 11 contra 10 ganha o Braga: Guerreiros chegam ao 3-0 e aguentam-se mais de uma hora com menos um”

- “Sporting: Varandas segura Amorim: Treinador vai renovar até 2024”

- “Maria José Valério 1933-2021”

- “Benfica-Estoril: ‘Fundamental ganhar a Taça’, Jesus diz que é a obrigação”

- “Lucas Veríssimo à porta da seleção”

O Jogo:

- “FC Porto-Braga (2-3): Ruiz esfolou o dragão: Meia hora fulminante apanhou portistas com as calças na mão e atirou guerreiros para a final da Taça”

- “Sporting: Amorim vai custar 30 milhões: Técnico renova por um ano e aumenta cláusula de rescisão”

- “Adeus à voz do leão: Partiu Maria José Valério (1933-2021)”

- “Benfica-Estoril: Jesus: ‘Taça é fundamental”

A Bola:

- “FC Porto-SC Braga (2-3): Magistral: Minhotos eliminaram dragões com meia hora de luxo e defenderam-se como guerreiros jogando com 10”

- “Benfica: ‘Weigl e Rafa estão acima do normal’, Jesus analisa plantel na véspera do desafio com os canarinhos”

- “Sporting: Ruben Amorim com cláusula de €30 milhões”