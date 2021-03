Governo Regional "satisfeito" com recondução do representante da República

A recondução do atual representante da República para a Madeira "não surpreendeu" e deixou "satisfeito" o Governo Regional, disse hoje o vice-presidente do executivo madeirense. "É uma situação que não me surpreende, a continuidade do senhor representante da República, e a qual me deixa naturalmente satisfeito e deixa o Governo também satisfeito, porque tem havido um respeito institucional muito positivo", declarou Pedro Calado à margem de uma visita às obras no recinto desportivo da escola do Galeão, na freguesia de São Roque, no Funchal.

Na sexta-feira, depois de cancelar a visita que tinha programada às regiões autónomas devido às previsões de ventos fortes, fonte da Presidência da República disse à Lusa que o Chefe de Estado decidira renovar os mandatos dos representantes nos dois arquipélagos, nomeadamente, o embaixador Pedro Catarino, nos Açores, e o juiz conselheiro Ireneu Barreto, na Madeira.

Hoje, Pedro Calado destacou que tem existido "uma excelente relação com o representante da República" na Madeira e que o trabalho "tem sido feito com muito profissionalismo e de muito respeito institucional, de muita colaboração mútua". "Só tenho de agradecer toda a disponibilidade que tem tido", concluiu

Ireneu Cabral Barreto, nascido em 05 de fevereiro de 1941 no concelho da Ponta do Sol, foi o primeiro madeirense nomeado como representante da República para esta região autónoma. É a quarta personalidade a exercer estas funções, estando no cargo há 10 anos, depois de ter sido nomeado em 11 de abril de 2011, por despacho do então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Foi reconduzido no cargo, em 14 de março de 2016, pelo atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

O cargo de representante da República teve inicialmente a designação de ministro da República, que foi alterada na revisão constitucional de 2004. O primeiro a exercer este cargo na Madeira foi o general Lino Dias Miguel (entre 27 de agosto de 1976 e 31 outubro de 1991), o segundo foi o vice-almirante Artur Aurélio Rodrigues Consolado (entre 31 de outubro de 1991 e 07 de outubro de 1997) e o terceiro titular foi o juiz conselheiro Antero Alves Monteiro Diniz (de 31 março de 2006 a 11 de abril de 2011). Embora a maioria das forças políticas defenda a extinção deste cargo no quadro da próxima revisão constitucional, o presidente do PSD/Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, já elogiou publicamente o "comportamento irrepreensível" de Ireneu Barreto no exercício das suas funções. Na sexta-feira, numa curta declaração à agência Lusa, o representante da República para a Madeira afirmou que vai exercer as funções com empenho e isenção, em colaboração com os órgãos de governo da região e de soberania.