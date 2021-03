'Francisco Franco' procura embaixadores para o programa Escola Azul

Depois de se ter tornado uma ‘Escola Azul’, a Escola Secundária de Francisco Franco procura agora, junto dos alunos de 10.º e 11.º anos, os embaixadores deste programa educativo do Ministério do Mar.

Desenvolvido na Direcção-Geral de Política do Mar, o programa Escola Azul tem como missão a promoção da Literacia do Oceano na comunidade escolar e a criação de gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do Oceano.

Desta forma, a ideia é estimular a comunidade escolar a compreender a influência do Oceano em nós e a nossa influência no Oceano, motivando ainda as escolas a trabalhar o Oceano de um modo estruturado, interdisciplinar e vertical, sem se restringir ao contexto de sala de aula, e com reflexo a nível social, quer a partir do envolvimento das comunidades locais, quer na participação de diferentes parceiros.

Através de uma aprendizagem transversal, inovadora e criativa, uma Escola Azul promove o desenvolvimento de espírito crítico e de iniciativa nos alunos e incentiva-os a traduzir os seus conhecimentos em mudanças de atitude efetivas na sua relação com o Oceano.

Na Escola Francisco Franco, o projecto ‘Escola Azul’ está a cargo da docente de informática, Helena Camacho.