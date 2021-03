Miguel Silva Gouveia destaca investimento na Protecção Civil

No Dia Mundial da Proteção Civil, que se comemora hoje, 1 de Março, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que tem o pelouro da Protecção Civil no concelho, salienta o investimento realizado ao longo dos últimos anos pela Autarquia, que permitiu dotar o Serviço Municipal de Protecção Civil com novos profissionais, equipamentos e formação avançada.

“O nosso trabalho nesta área culminou na criação e apresentação de um Serviço Municipal de Protecção Civil, construído de raiz por esta Câmara, que veio oferecer novas soluções para dar resposta às necessidades de uma cidade como o Funchal. Para além do investimento em recursos humanos, intervenções estruturais e novos meios, apostamos na formação da comunidade, pois queremos continuar a qualificar a nossa capacidade de intervenção através do envolvimento de todos os nossos meios e também da população funchalense”, referiu Miguel Silva Gouveia.

O autarca recorda a iniciativa ‘Galeão + Resiliente’, uma formação de jovens para responder a situações de emergência. O projecto, que este ano decorreu em regime online, contou com diversas acções para sensibilizar os alunos para importância de uma cultura de segurança e mitigação de riscos, através da adoção de comportamentos responsáveis e adequados face a situações de emergência, tornando-os assim mais resilientes.

O Presidente reitera “o compromisso do Município” de continuar a trabalhar para que o Serviço Municipal de Protecção Civil tenha as melhores condições profissionais e operacionais que possibilitem um trabalho de prevenção e o desbloqueio de novas soluções para os problemas da cidade.