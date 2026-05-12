Policia Federal do Brasil em megaoperação contra crime organizado em 16 estados

A Polícia Federal brasileira lançou hoje uma megaoperação nacional contra o crime organizado, para cumprir 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão em 16 estados no país.

A operação "Força Integrada II" mobiliza equipas das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) e envolve ações contra o tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas, crimes ambientais, roubo a bancos e lavagem de dinheiro.

Espírito Santo, Ceará, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro são os estados visados nesta operação.

As ações acontecem no mesmo dia que o Presidente brasileiro, Lula da Silva, lança o programa "Brasil Contra o Crime Organizado", com investimentos de 11 mil milhões de reais (1,9 mil milhões de euros) no combate às fações criminosas.

Um trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 41,2% dos brasileiros afirmam reconhecer a presença de fações criminosas ou milícias na freguesia onde moram.

Segundo o relatório "Medo do crime e eleições 2026: os gatilhos da insegurança", divulgado no domingo, a presença do crime organizado "não apenas amplia a vitimização, mas interfere nas regras de convivência, altera sociabilidades e restringe a confiança nas instituições".

O relatório indica que cerca de 68,7 milhões de pessoas convivem diretamente com o poder territorial exercido por essas organizações criminosas.

O novo mapa de organizações criminosas no Brasil, elaborado pelo Governo brasileiro, e obtido pela Lusa, mostra que o país saltou de 88 para 90 organizações criminosas brasileiras identificadas.

A região Nordeste é a que conta com o maior número de fações, sendo 46 no total, seguido do Sul (24), Sudeste (18), Norte (17) e Centro-Oeste (9).

As duas maiores fações criminosas do país, Primeiro Comando da Capital (PCC), nascida em São Paulo, e o Comando Vermelho (CV), nascida no Rio de Janeiro, são as únicas organizações listadas com atuação internacional e em todo o território brasileiro.