Retoma da prática desportiva a partir de 4 de Março

O Governo Regional decidiu que a partir do dia 4 de Março passa a ser possível a prática desportiva federada, em contexto não competitivo, das modalidades individuais consideradas de baixo risco.

O comunicado foi emitido hoje pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRECT), adianta ainda que passa a ser igualmente permitida a actividade desportiva e competições nacionais dos Atletas de Alto Rendimento, dos Praticantes de Elevado Potencial (PEP) e dos Atletas integrados nas selecções nacionais das respectivas modalidades.

Este regresso abrange as seguintes modalidades: Aeromodelismo; Actividades Subaquáticas; Atletismo (pista, pista coberta, estrada, montanha, trailruning); Automobilismo; Automodelismo; Badminton; Bilhar; Boccia; Bodyboard; Bridge; Canoagem; Ciclismo; Columbofilia; Dança Desportiva (solos); Escalada; Esgrima; Ginástica (aeróbica desportiva, artística, ginástica para todos, rítmica, trampolins); Golfe; Jet Ski, Karaté (kata - sem contacto físico); Karting; Motocross; Natação (natação pura, águas abertas); Orientação; Padel; Parapente; Patinagem Artística (individual); Patinagem Velocidade; Pentatlo Moderno; Pesca Desportiva; Petanca; Skyrunning; Squash; Stand Up Paddle; Super Moto; Surf; Ténis; Ténis Mesa; Tiro com Arco; Tiro com Armas de Caça; Tiro Desportivo; Todo Terreno; Trial; Triatlo; Urban Free Style; Vela.