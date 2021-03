Associação de Futebol da Madeira mantém suspensão de actividades até 16 de Março

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) mantém a suspensão de todas as actividades nos clubes e infra-estruturas desportivas em todos os concelhos da Região, com a excepção das equipas seniores das modalidades com participação em competições nacionais regulares, até 16 de Março, tal como determinado pelo Governo Regional, em resolução publicada a 26 de Fevereiro.

Em comunicado, a AFM garante continuar a respeitar as deliberações do Governo Regional e das autoridades de saúde, renovando o pedido para que todos sigam as orientações e recomendações, de forma a ultrapassarmos este período conturbado.