Há 45 anos era notícia o falecimento do padre Eduardo Pereira, autor de 'Ilhas de Zargo'

A 4 de Março de 1976 era notícia no DIÁRIO, a morte do padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, um homem que se dedicou a vários ofícios e ao estudo do arquipélago nas suas múltiplas facetas, tendo como obra maior 'Ilhas de Zargo'.

Sacerdote, músico e cantor, professor e dirigente escolar, investigador e historiador, escritor e poeta, jornalista e fotógrafo amador, o Padre Eduardo Pereira, nascido em Câmara de Lobos em 1887, foi uma figura ímpar no panorama cultural da Madeira no século XX.

Além de Ilhas de Zargo, foi autor de vários livros como: Delenda Est Cartago; Golpe; Nossa Senhora do Carmo; Como se Vence; Lenda Histórica; Cristóvão Colombo 1957; Infante D. Henrique e Geografia Histórica das Capitanias da Madeira; Piratas e Corsários nas Ilhas Adjacentes (lenda Histórica); Arte Religiosa na Madeira e V Centenário Henriquino sua Projecção na História Madeirense.

Como tal, a notícia da sua morte foi publicada no DIÁRIO e teve até honra de chamada à primeira página. "Morreu o Padre Eduardo Pereira. Perdeu a Madeira um proeminente intelectual, o derradeiro historiador de obra vultosa que permanecerá como exemplo criativo de investigação, de probidade, de amor à sua terra", escrevia o DIÁRIO há 45 anos.

Agraciado pelo Presidente da República Portuguesa, com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, condecoração que decorreu em solene cerimónia pública no Palácio de S. Lourenço, quando da celebração do 'Dia de Portugal' no ano de 1970, Eduardo Pereira é ainda hoje conhecido e reconhecido pelo seu contributo para a história e desenvolvimento cultural da Madeira.

O seu arquivo foi integrado no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira em 2015 e desde então já foi alvo de várias iniciativas, nomeadamente, no final de 2018 uma mostra bibliográfica no próprio ABM e de uma exposição de fotografias sobre o Porto Santo que foi inclusivamente visitada na altura pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Para saber mais sobre o arquivo do padre Eduardo Nunes Pereira, descarregue aqui o catálogo do ABM

No DIÁRIO de há 45 anos, era também notícia que o ministro dos Negócios Estrangeiros de então, o major Melo Antunes, estava numa deslocação ao Irão e que o então ministro da Educação e Investigação Científica e membro do Conselho da Revolução, Vítor Alves, acompanhado por um grupo de colaboradores, encontrava-se em Belgrado, como convidado do Conselho Executivo Federal jugoslavo.

Era também notícia que a Junta Geral da Madeira, sob presidência do Brigadeiro Carlos Azeredo, tinha decidido na véspera que a Portaria de Regulamentação de Trabalho dos Metalúrgicos não era aplicável à Madeira.

A passagem do CONCORDE e os efeitos do "bang supersónico" era alvo de análise pelo controlador de trâfego aéreo Francisco José Freitas e as próximas eleições para a Assembleia Legislativa terem sido marcadas para 25 de Abril de 1976 através de um decreto do Presidência da República, foram outras das notícias de há 45 anos.

Leia estas e outras notícias na edição do DIÁRIO de 4 de Março de 1976.