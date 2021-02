"Não vou deixar uma herança tão pesada igual àquela que recebi"

O presidente dos verde-rubros disse acreditar no trabalho do treinador, Milton Mendes, defendeu "a infelicidade" de Rúben Macedo no penálti cometido diante o FC Porto e estabeleceu um longo contraponto entre a sua presidência e as anteriores. Carlos Pereira considerou-se ainda como o terceiro maior marco da história do clube e diz que "parece que o Marítimo nunca fez outra coisa senão jogar contra a Juventus", numa clara alusão aos críticos que "estabelecem termos comparativos" com o passado