ISAL assinala 10 anos de cooperação Erasmus+

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) está a comemorar uma década de cooperação com o programa ERASMUS+, onde estabeleceu diversas parcerias com instituições de ensino superior europeias, cujo principal objectivo é a mobilidade de alunos, graduados, docentes e colaboradores, procurando elevar a qualidade e reforçar a dimensão Europeia do Ensino Superior, partilhar boas praticas educativas, pedagógicas e culturas, para além da grande missão de realizar projectos científicos e de investigação.

Desde 2010, assinala-se a mobilidade de cerca 60 discentes (incoming & outgoing) e mais de 200 elementos docentes e staff (incoming & outgoing), envolvendo mais de 30 países. Um dos grandes sucessos para a implementação deste programa é o ‘Erasmus Trainning Week’, desenvolvido anualmente, e que este ano assinala a sua 6.ª edição.

Este ano, o ISAL desenvolve o projeto Erasmus+ KA2 INCLUDE com duas Universidade Europeias: a Bjelovar University of Applied Sciences na Croácia e a Aristotle University of Thessaloniki na Grécia. Trata-se de um programa inserido num contexto de necessidade crescente de práticas inovadoras na era digital, que foram recentemente desencadeadas pelo surgimento da pandemia Covid-19 e que pretende impulsionar a empregabilidade dos alunos numa escala global, garantindo um curso de língua e comunicação inclusivo, progressivo e de alta qualidade, em várias línguas (inglês, croata, português, grego), em instituições de ensino superior em toda a Europa.

Sancha de Campanella, Vice-directora do ISAL, diz que esta parceira Erasmus revelou-se “uma mais valia para toda a comunidade académica, bem como para a Região Autónoma da Madeira”, permitindo o intercâmbio não só académico, mas cultural e social. Acrescentou ainda que resultante das colaborações entre instituições de ensino superior internacionais tem resultado inúmeros projetos de investigação com grande aceitação”.