Há 20 anos o ministro das Finanças ponderava suspender o Director das Finanças da Madeira

Há 20 anos, mais de dois anos depois do então director de Finanças da Madeira, Carlos Brazão, ter denunciado que existia, no serviço que dirigia a "cedência de informações a troco de pagamentos", a sua suspensão estava nas mãos do então ministro das Finanças, Pina Moura. Esta foi a notícia em destaque na edição impressa do DIÁRIO de 23 de Feveveiro de 2001.

O DIÁRIO de há 20 anos recordava que as declarações suscitaram que um processo fosse instaurado e que a DGCI - Direcção Geral de Contribuições e Impostos averiguasse toda a situação. Recorde-se que este processo a Carlos Brazão tinha surgiu na sequência da publicação, no DIÁRIO de 15 de Outubro de 1998, de denúncias feitas pelo próprio director de Finanças. Sem identificar os visados, Brazão denunciou a prática de "cedência de informações a troco de pagamentos" na Direcção Distrital de Finanças, bem como a utilização de instalações públicas como escritórios privados, a parcialidade nas acções de fiscalização e o proteccionismo ou favoritismo a contribuintes não cumpridores.

Feitas a averiguações, a Direcção Geral remeteu para o gabinete do Ministro das Finanças a sua proposta de penalização ao ainda director de Finanças da Madeira: 120 dias de suspensão. Pina Moura deveria decidir nas semanas seguintes se ratificaria a proposta da DGCI.

Na edição do DIÁRIO de há exactamente duas décadas, era também dado destaque aos 100 dias do novo Governo. "A redução da taxa de IRS e IRC,o aumento das consultas médicas, a vinculação de professores à Função Pública e as garantias para a banana depois de 2005 foram algumas das medidas tomadas pelos secretários regionais nos primeiros 100 dias de governação. Um período que foi agitado por greves e manifestações de estudantes, mas também por um estilo mais discreto de gerir os assuntos públicos", escrevia o DIÁRIO.

Há 20 anos, era também notícia que oTribunal da Ponta do Sol havia confirmado, na véspera, a prisão preventiva de um suspeito autor de abuso sexual de crianças, na sequência de investigações levadas a cabo pela Judiciária e que o Ministro da Segurança da Africa do Sul continuava a receber muita correspondência da comunidade portuguesa.

A antecipação do cortejo de Carnaval, que se realizaria na noite de 24 de Fevereiro de 2001 e a aplicação de penalizações de épocas anteriores por parte do IDRAM foram também temas com direito a chamada na 1ª página do DIÁRIO.

Descarregue aqui a 1.ª página de 23 de Fevereiro de 2001.