Navios de guerra estrangeiros no Porto do Funchal foram notícia há 90 anos

Há 90 anos, a edição impressa do DIÁRIO de Notícias era composta apenas por quatro páginas onde se fazia referência a notícias regionais e mundiais e também a crónicas.

A 3 de Março de 1931, a notícia mais importante da edição era a de vários navios de guerra estrangeiros estarem na Madeira. O texto publicado dava conta que os navios ingleses Warspite e Malasya, provenientes de Gibraltar, estavam no Porto do Funchal desde a véspera, assim como "o vaso de guerra sueco Fylgia, vindo da Serra Leoa".

O DIÁRIO dava também conta que nos dias seguintes chegariam ao Funchal o navio de guerra inglês Valiant e outros 13 também da marinha inglesa.

A chegadas destes navios foi assinalada com pompa e circunstância, tendo os respectivos comandantes sido recebido pelo cônsul britânico à data, assim como pelo Governador CIvil e outras entidades. Concertos e bailes foram marcados e no Hospício Princesa D. Amélia, foi hasteada a bandeira sueca em honra do Fylgia.

Numa edição em que foi destaque a Gago Coutinho como "pioneiro dos mares e dos ares", logo na primeira página surge uma 'crónica de bons costumes' assinada por José de Fóra e que aborda as liberdades que começavam a ser dadas às raparigas de então, com raparigas e rapazes a se tratarem como camaradas ("Isto de camaras cheira-nos a bolchevismo"). "E em que consiste essa camaradagem? Em elas fazerem tudo quanto lhes apetece", criticava o autor na crónica intitulada "O que por esse mundo vai".

Refira-se ainda que na quarta e última página do DIÁRIO de há 90 anos, eram publicadas várias pequenas notícias em Inglês, sobre actualidade internacional e do Reino Unido, incluíndo alguns resultados de Rugby.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 3 de Março de 1931 e leia todas as notícias.