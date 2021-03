Votos de Louvor pelo resgate na Ponta do Sol

A vereadora do CDS/PP eleita à Câmara Municipal da Ponta do Sol viu aprovado por unanimidade os dois votos de louvor ao agente da PSP, João Ramos, e ao guia Sérgio Flor Sousa, apresentados esta tarde em reunião de Câmara Municipal ordinária na sequência do resgate de uma turista que caiu ao mar.

A autarca centrista destacou o “acto de determinação e coragem protagonizado por ambos” em virtude das condições de mar serem bastante adversas, sobretudo “ao agente principal da PSP João Manuel Aguiar Ramos que não hesitou em se fazer ao mar num caiaque que se encontrava na praia, e enfrentar o mar agitado ao encontro das duas pessoas”, destaca Sara Madalena nos requerimentos apresentados esta tarde.

As duas figuras serão agraciadas no prazo de 30 dias.