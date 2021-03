Madeira com 29 novos casos, 37 recuperados e o registo da 70.ª morte

A Madeira registou, esta quinta-feira, 29 novos casos de covid-19 e ainda 37 recuperados da doença. O boletim epidemiológico dá conta da 70.ª morte associada à covid-19, que já havia sido avançada esta manhã pelo SESARAM.

Neste momento, são 501 casos activos em território regional, sendo 14 resultantes de casos importados e 487 de transmissão local. De referir que 15 pessoas estão internadas em Unidades Polivalentes e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, totalizando 19 internamentos. Há ainda 16 pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira destinada a esse efeito e as restantes permanecem em alojamento próprio.

As autoridades de saúde encontram-se a estudar 91 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

No que diz respeito à vigilância activa de contactos de casos positivos, 910 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que concerne à vigilância de viajantes, 5.654 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 43.645 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3.215 atendimentos.