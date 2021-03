Fogo em São Gonçalo obriga a reforço de meios

O fogo que deflagrou esta manhã numa moradia em São João Latrão, freguesia de São Gonçalo, já obrigou ao reforço de meios por parte dos bombeiros.

Um homem que vive nas proximidades e que sofre de problemas respiratórios foi transportado por uma ambulância dos 'Voluntários Madeirenses' para a urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça devido à inalação de fumo.

Ao que tudo indica, as acessibilidades ao local têm sido um dos obstáculos encontrados pelos 'soldados da paz'.

Os Sapadores do Funchal juntam-se, assim, aos Voluntários Madeirenses, com mais quatro viaturas e 12 elementos. Um veículo pesado de combate a incêndios urbanos, um auto-tanque, uma ambulância e uma viatura de comando juntam-se aos meios já no local.

Recorde-se que os 'Voluntários' foram os primeiros a ser mobilizados para o teatro de operações, empenhando dois veículos de combate a incêndios e uma ambulância e um total de 11 bombeiros.

No local estão, também, vários elementos da Polícia de Segurança Pública, garantindo um perímetro de segurança e procedendo ao controlo do tráfego rodoviário.

Conforme o DIÁRIO avançou esta manhã, um incêndio deflagrou numa residência em São João Latrão no início desta quinta-feira. Para já, não é possível confirmar se estaria alguém na residência no momento do incêndio. Contamos ter mais informação no decorrer desta manhã informativa.