Polícia alerta para notificação falsa

A Polícia de Segurança Pública vem alertar a população para a circulação de uma notificação falsa em nome da PSP.

No fundo, deixam uma espécie de multa com uma referência multibando para as pessoas fazerem a transferência num prazo de 24 horas.

Na sua página oficial a polícia informou que se trata de uma mensagem fraudulenta, “pelo que as instruções expressas neste tipo de aviso para pagamento devem ser ignoradas”. Alerta ainda que se alguém se aperceber de alguém a distribuir este documento ou a receber deve informar a esquadra mais próxima.