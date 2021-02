Bom dia! Uma Garagem no Santo da Serra escondia pirâmide financeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica que o ex-director do SIS na Madeira, líder da Wings Network na Europa, é um dos 11 acusados pelo DCIAP de burla agravada, associação criminosa e branqueamento que lesou centenas de pessoas em vários milhões de euros.

Outros temas em destaque

Empresário do Campanário oferece pão aos pobres: Sidónio Ameixa, de 45 anos, dono de uma pastelaria em Faro, meteu mãos à massa para matar a fome às famílias carenciadas. Deixou mensagem nas redes sociais e seguiu-se “uma explosão que ninguém estava à espera”.

Animais terão provedor e crematório: Proposta de decreto-legislativo que cria o estatuto foi aprovada na última semana. Governo dispõe ainda de meio milhão de euros para a construção do crematório regional.

Funchal aguarda por 100 milhões da bazuca europeia: Câmara apresenta 12 investimentos estruturantes para o concelho que podem ser financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Filme madeirense finalista em Singapura: A curta-metragem de Nuno Serrão integra uma lista com outros 10 candidatos num evento ímpar.

