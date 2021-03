Sérgio Marques pede avaliação do impacto da pandemia nas RUP

O deputado Sérgio Marques diz que "é urgente que a Comissão Europeia avalie o impacto da pandemia nas Regiões Ultraperiféricas, nomeadamente o impacto económico e social deste flagelo nas famílias e empresas, de modo a que as políticas sectoriais que irão constar da nova estratégia europeia para as RUP corresponda, verdadeiramente, às necessidades”.

O social-democrata apela a que este estudo seja "promovido na maior celeridade possível" e antes de serem definidas as prioridades e montantes a alocar, por parte da Comissão.

Conforme explica, o impacto da pandemia, além de muito assimétrico e diferenciado, “foi e está a ser muito mais avassalador e intenso nas economias frágeis como aquelas que caracterizam as Regiões Ultraperiféricas” e, nessa lógica, no seu entender, é fundamental que a Comissão estude e avalie esse mesmo impacto atempadamente para que, aquando da definição da nova estratégia europeia para as RUP, essa mesma estratégia possa estar ajustada e responder de forma mais consistente aos problemas que existem e que variam de território para território.

“Enquanto que, a nível nacional, a redução do PIB, no ano passado, foi de 7,5% , na Madeira essa redução foi muito mais brutal, na ordem dos 20%, ou seja, 1/5 da nossa riqueza, apenas num ano, desapareceu e temos de estar conscientes de que a pandemia vai continuar a produzir efeitos nefastos aos quais é preciso dar resposta” fundamenta Sérgio Marques que apela, assim, a que exista, desde já, outra preparação e conhecimento sobre as graves dificuldades que estão a atingir sectores como o do alojamento turístico, restauração, comércio local e animação turística e cultural, “sectores tremendamente fustigados que carecem de soluções efectivas e à altura do grande desafio de retoma que 2021 representa”.