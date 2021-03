Interrupção do abastecimento de água potável em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água em determinadas zonas, no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável, esta quarta e sexta-feira.

Nas freguesias do Jardim da Serra e Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Fonte Frade, Foro e Luzirão, no dia 03/03/2021, entre as 9h e as 13h.

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Romeiras e Cabo Podão, no dia 05/03/2021, entre as 9h e as 13h.