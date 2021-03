Foram administradas 23.301 vacinas contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira, entre 31 de Dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro.

O boletim de vacinação da Secretaria Regional da Saúde informa ainda que as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra, de acordo com a alocação das vacinas à região.

Do número total de vacinas administradas, 15.735 correspondem à primeira dose e 7.566 foram segundas doses da vacina.

Para esta nova semana, prossegue a vacinação aos idosos prioritários, incluindo a segunda dose da vacina a 1.929 idosos vacinados com a primeira dose na semana de 8 a 14 de Fevereiro, nos diferentes concelhos.