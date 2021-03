TSD/M angariam computadores para alunos carenciados

"Recolher, formatar e partilhar com quem mais precisa".

Foi esta a base da Campanha lançada pelos TSD/Madeira, através da Secção das Novas Tecnologias, para a entrega de computadores portáteis usados, mas funcionais, a alunos carenciados que não disponham destes equipamentos e que deles precisem para as aulas à distância. Uma Campanha que, integrada no âmbito da responsabilidade social da estrutura, se assume, também, “como um contributo ambiental importante, dando utilização a equipamentos desaproveitados que, na sua maioria, acabariam no lixo”, conforme destaca o Presidente dos TSD/M, Amílcar Gonçalves.

“Através desta Campanha, estamos a promover a recolha de computadores portáteis ou tablets funcionais que já não tenham utilização ou que tenham sido substituídos para que, através da devida formatação, sejam dotados das ferramentas e dos programas que são exigidos nas aulas à distância”, explica o Presidente dos TSD/M, que lança o apelo a que todos possam contribuir para esta causa, ajudando quem mais precisa, bastando que, para tal, a entrega dos respectivos equipamentos seja feita na sede regional do PSD/M, à Rua dos Netos.

Adiantando que os primeiros equipamentos já foram entregues por alguns militantes dos TSD/M e que atravessam, agora, os seus trabalhos de preparação e formatação, Amílcar Gonçalves sublinha que a entrega dos mesmos será garantida pelas estruturas locais aos agregados mais carenciados que tenham crianças em idade escolar.

“São estes pequenos gestos que podem vir a fazer uma grande diferença a quem mais precisa de ajuda, sobretudo quando estamos cientes de que a pandemia veio a agravar, em muito, as dificuldades das nossas famílias e é também aqui que todos, sem excepção, têm um papel a cumprir”, remata.