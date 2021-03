Candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura terá comissão de acompanhamento

As propostas para a criação de uma Comissão de Acompanhamento à candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura e para a valorização salarial dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apresentadas pelo PSD, foram aprovadas, esta quinta-fera, em Assembleia Municipal, com a abstenção da Coligação Confiança

“Estamos certos de que a aprovação da proposta para a constituição desta Comissão é um passo fundamental para credibilizarmos uma Candidatura que começou mal e até para garantirmos que a nossa comunidade cultural e, em particular, os artistas da cidade do Funchal, sejam devidamente respeitados, evitando-se que episódios como aquele que recentemente envolveu o reconhecido artista RIGO 23 voltem a acontecer”, sublinha o Grupo Municipal do PSD, que hoje viu ser aprovada, em Assembleia Municipal, com a abstenção da Coligação Confiança, a sua proposta para a criação de uma Comissão de Acompanhamento à Candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura.

Uma proposta que, sublinham, terá por missão monitorizar, aconselhar e acompanhar todas as fases e procedimentos relativos a esta Candidatura, que deve ser olhada, acima de tudo, “como uma importante base para potenciarmos a nossa cidade e a classe artística madeirense, especialmente a do Funchal, e, não, como uma oportunidade perdida”, refere o grupo municipal social-democrata em nota de imprensa.

Grupo Municipal do PSD também viu ser aprovada, igualmente com a abstenção da Coligação Confiança, a proposta para a maior valorização salarial dos Bombeiros Sapadores do Funchal, garantindo “o reconhecimento que faltava a estes profissionais pelo extraordinário trabalho que têm vindo a prestar a favor da cidade, mas também de toda a Região”.

Na prática, explicam, a legislação nacional determinava a possibilidade da transição das Corporações de Bombeiros Municipais existentes na Região a Sapadores e foi dada aos municípios a possibilidade de realizarem a equiparação de vencimentos até 2025, com o Município do Funchal a optar por fazê-lo pelo mínimo legal, de 15% ao ano, ao invés de proceder à regularização imediata e cabal da situação.

“Esta opção política do Executivo em nada reconhecia o meritório trabalho desenvolvido por estes profissionais, relegando para momento posterior a equiparação cabal, ao invés do que foi opção em outros municípios e é esta desigualdade que hoje, com a aprovação desta proposta, fica ultrapassada, assim como também fica garantido o reforço do pessoal que integra a hierarquia, ampliando-se a capacidade de planeamento e execução”, vincam os social-democratas, acrescentando que esta é a melhor resposta que pode ser dada “ao elevado grau de prontidão, à preparação, à dedicação, ao empenho, à coragem e ao altruísmo que estes profissionais demonstram, todos os dias, ao serviço da nossa população”.

Grupo Municipal do PSD que, perante a aprovação de mais estas duas propostas, relembra ao Executivo Municipal do Funchal “a necessidade de respeitar e de cumprir com aquilo que, legal e democraticamente, esta Assembleia determina”, aludindo a várias outras propostas do PSD que foram aprovadas e que continuam por implementar, nomeadamente relacionadas com os apoios às famílias e às empresas da cidade.