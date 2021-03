Conservatório com pré-inscrições abertas até 19 de Março

Já arrancou o período de pré-inscrições e renovações de matrícula para os cursos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, através do site oficial da instituição.

O período de pré-inscrições, para os novos alunos, decorrerá até dia 19 de Março, mas as renovações irão alargar-se até dia 31. Tal como em anos anteriores, a oferta formativa contempla o Ensino Artístico Especializado, o Ensino Profissional, os Cursos Livres em Artes, o Curso de Jazz e a Formação de Adultos.



Através de comunicado, o Conservatório explica que o Ensino Artístico Especializado, na área da música, pretende ser o percurso indicado para os alunos em idade escolar que sentem uma vocação nesta área e procuram um ensino onde possam desenvolver as suas aptidões ou talentos artísticos. Também se adequa a quem quer começar uma formação sólida para que permite, no futuro, a exercer uma profissão na área ou para quem tenciona prosseguir estudos superiores na área da música. Esta vertente de ensino pode ser frequentada na modalidade de regime articulado ou supletivo.

O Ensino Profissional permite, a quem terminou o 9.º ano e pretende seguir uma carreira artística, concluir o ensino secundário. O Conservatório possui uma oferta de quatro Cursos Profissionais, nas áreas na música, teatro e dança, todos com o objectivo geral de formar profissionais qualificados aptos a responder criativamente a diversas propostas dentro da área artística escolhida.

Os Cursos Livres em Artes disponibilizam 29 actividades no âmbito da música, do teatro, da dança, das artes plásticas e da multimédia, que visam proporcionar a ocupação criativa dos tempos livres de crianças e jovens.

O Curso de Jazz está aberto a todos os alunos com idade igual ou superior a 15 anos, interessados em aprofundar os seus conhecimentos nesta área, e tem servido de motivação para os jovens ingressarem no Curso Profissional de Instrumentista de Jazz.

Aos alunos adultos interessados, o Conservatório também oferece a possibilidade de poderem usufruir de estudos musicais, com objectivos concretos e com os mesmos direitos e deveres que os restantes alunos em idade escolar, contribuindo para a formação integral dos cidadãos que encontram na aprendizagem artística especializada da música uma valorização integral das suas competências sociais, culturais e, quem sabe, profissionais.

As disposições legais e outras informações sobre a oferta formativa do Conservatório podem ser consultadas em https://www.conservatorioescoladasartes.com/oferta-formativa/.

Outras informações, através do site, do endereço de correio eletrónico [email protected] ou pelo telefone +351 291 200 590.