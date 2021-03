Bolsas Santander Woman W50 com inscrições abertas

O Santander Universidades e a London School of Economics, acabam de lançar nova edição das Bolsas Santander Women | W50. Trata-se de um programa que atribui 50 bolsas e oferecem uma oportunidade de contacto com uma comunidade diversificada de mulheres de todo o mundo, através de um programa focado no desenvolvimento de capacidades de negociação como parte de uma formação para a liderança.

As inscrições para a XI edição abriram a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, e decorrem até 10 de Maio.

Este programa internacional, no qual já participaram 700 profissionais de todo o mundo ao longo de dez edições, tem a duração de oito semanas e decorre entre os meses de Setembro e Dezembro deste ano. Está aberto a 50 mulheres com mais de 10 anos de trabalho, com experiência em cargos de responsabilidade, que sejam nacionais ou residentes de países como Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal, Polónia, Uruguai, Peru, Reino Unido e Estados Unidos.

As Bolsas Santander Women | W50 destinam-se a gestoras de topo, apoiando a excelência e a liderança no feminino, através da seleção e formação de mulheres com elevado potencial e com uma destacada carreira profissional e/ou académica.

As competências adquiridas serão aplicáveis a qualquer nível da organização dos mais diversos setores. Além disso, o programa estabelece uma rede de mulheres, futuras líderes nas suas áreas de atuação, promovendo o networking e o diálogo permanente entre elas.

Esta iniciativa está alinhada com o compromisso do Banco Santander com a igualdade de género em todos os países onde opera, para promover, capacitar e promover o talento feminino, com o objectivo de alcançar a igualdade efectiva.

Dirigido pela London School of Economics, uma das mais prestigiadas universidades internacionais do mundo, o programa oferece aulas online em inglês, em assuntos essenciais para futuros líderes como inteligência organizacional, governo corporativo, estratégia de negócios ou negociação.