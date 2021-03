'Alista-te por um dia virtual' e com demonstração de aeronaves não-tripuladas

Duas turmas da Escola Básica do 1º Ciclo com PE Visconde Cacongo participaram, hoje, na iniciativa 'Alista-te por um dia', que este ano decorreu de forma virtual. O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, esteve esta manhã no Centro de Operações do Comando Operacional da Madeira, a dar as boas vindas, em videoconferência.

Os alunos do 4.º ano assistiram a vários vídeos, entre eles a mensagem de boas-vindas do Comandante Operacional da Madeira, o Contra-Almirante João Dores Aresta, tendo ainda podido conversar em videoconferência com o Capitão Silva, militar mais antigo do contingente madeirense que se encontra destacado no teatro de operações do Afeganistão, a quem fizeram várias perguntas.

No final da sessão houve uma surpresa para os alunos, nomeadamente uma demonstração de capacidades do Comando Operacional da Madeira, com aeronaves não-tripuladas, onde quatro dos cinco drones que actualmente equipam este Comando foram apreciados pelos estudantes e professores.